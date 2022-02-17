صباح القاهرة يشرح خدمات مجمع مرور فيصل المطور

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر خلال مداخلة ببرنامج "صباح القاهرة" المذاع على التلفزيون المصرى، أن مجمع تراخيص مرور فيصل المطور قدم تسهيلات للخدمات المقدمة بوحدة تراخيص القيادة، وذلك فى إطار تطوير المنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناءا على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير وحدات ترخيص المرور باحداث التقنيات الحديثة.

وأوضح أن مجمع مرور فيصل المطور بإشراف العقيد أحمد هاشم رئيس المجمع، يأتى من ضمن 16 وحدة تراخيص بالجيزة يشرف عليها اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة الذى يتفقد وحدات التراخيص يوميا للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار صابر، إلى أن الوحدة تشمل مناطق بولاق الدكرور وفيصل والعمرانية، ومخصصة للتراخيص وتجديد الرخص للسيارات واستخراج رخص القيادة، وتم تطوير وحدة تراخيص القيادة بالتقنيات الحديثة بإشراف الرائد محمد صلاح الذى وجه بتقديم كل خدمات استخراج رخص القيادة والتجديد للمواطنين من خلال أساليب التقنيات المستحدثة من خلال المنظومة المتطورة للاختبارات، والتيسير على المواطنين من خلال الدورة المستندية فى عدة دقائق والتى تعمل بنظام الترقيم الآلى وبها 30 شباكا، كما يوجد شباك لاستخراج شهادات البيانات، ويوجد مكان مخصص لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تشتمل الوحدة على ساحة متطورة لفحص السيارات، وداخل الوحدة نيابة لاستخراج شهادات المخالفات، وذلك حرصا من مديرية أمن الجيزة وبناء على تعليمات اللواء علاء فاروق مساعد أول الوزير مدير أمن الجيزة؛ لتقديم وتبسيط الاجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين.

وفى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف فى أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية وتطوير وحدات تراخيص المرور بأحداث التقنيات الحديثة، مع مراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للمواطنين أثناء التعامل داخل الوحدة وإلزام كافة المترددين على ارتداء الكمامة والتأكيد على مسافات التباعد بين المواطنين والتعقيم قبل وبعد اوقات العمل.