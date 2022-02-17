عاجل- الأخدود يقترب.. بيان جديد من الأرصاد عن موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - ويسود خلال تلك الفترة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تحذيرات الأرصاد

وحذرت الأرصاد، من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من مساء الجمعة 18 فبراير حتى يوم الأحد 20 فبراير 2022.

وتضرب ظاهرة جوية تدعى بـ"الأخدود العلوى" البلاد، خلال الفترة المقبلة، تتسم بأنها شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وصرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد بداية من ظهر الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ظاهرة الأخدود العلوى

وأشارت إلى أن "الأخدود العلوى" امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحبا دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية فى الطقس على كافة الأنحاء، مصاحبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وعن الظاهرة، قالت إنها تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومى الجمعة والسبت.



واعتبارًا من الإثنين 21 فبراير يعود الاستقرار فى الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

الطقس غدا الجمعة 18 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة حدوث 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد تمتد وتكون خفيفة على الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس السبت 19 فبراير:

أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 60% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس الأحد 20 فبراير:

أمطار متوسطة بنسبة 60-40% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس من الجمعة حتى الأحد، تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وانخفاض فى درجات الحرارة مع نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

طقس اليوم الخميس

ويسود طقس اليوم، معتدل نهارا على معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 20 درجة خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا لتصل الى 10 درجات مئوية.

كما يؤثر على شمال البلاد غطاء سحابى على مدار اليوم ليقلل عدد ساعات سطوع الشمس ويتساقط منه الأمطار على أقصى غرب البلاد عند مدينة السلوم.