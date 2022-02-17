رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات مع المحافظين. يأتي من بين الموضوعات التى سيناقشها اجتماع مجلس المحافظين التأكيد على المحافظين بضرورة التصدى لأي تعديات على الأراضى الزراعية ، بجانب متابعة توافر السلع وعدد من الملفات الأخرى.

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