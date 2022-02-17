/679899/أمطار-رعدية-الأرصاد-تحذر-من-الأخدود-العلوي-يبدأ-غدا-فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك منخفض جوي يسمى "الأخدود العلوي" سيضرب مصر يوم غد الجمعة.

دوت الخليج

الأخدود العلوي

تابعت غانم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن "الأخدود العلوي" ليس اسم الموجة بل أنه يعني امتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا.

أوضحت أن تلك الحالة تعد عادية جدًا من حالات عدم الاستقرار التي اعتادت عيها مصر في فصل الشتاء وستبدأ من بعد ظهيرة يوم الجمعة حتي يوم الأحد وستكون ذروتها يوم السبت المقبل، حيث يصاحب الحالة سقوط أمطار ومن الممكن أن تكون أمطار رعدية علي مدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

لفتت إلى أن الأمطار ستشمل أغلب مناطق الجمهورية وستختلف شدتها من محافظة إلي أخرى وستصل في بعض المحافظات إلى السيول مثل محافظات الصعيد، كما أن المنخفض سيؤدي إلى حالة تقلبات بالطقس على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتى تصل لـ15 درجة على القاهرة بانخفاض 3 إلى 14 درجة. "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قالت أن حالة الطقس تكون معتدلة نهارا على القاهرة والوجه البحري، وتكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حتي نهاية الإسبوع الحالي.

كما ان الطقس سيكون شديدة البرودة على كافة الأنحاء ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.