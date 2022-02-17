/679908/مفاجأة-الإسماعيلي-يكشف-عن-مدرب-الفريق-الجديد

يعيش النادي الإسماعيلي فترة تراجع نتائج خلال الأونة الأخيرة كان أخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الدوري الممتاز، الأمر الذي وضع الدروايش في مؤخرة جدول ترتيب الدوري الممتاز في أمر أغضب عشاق القلعة الصفراء مطالبين برحيل المدرب الإرجنتيني للكتيبة الصفراء.

الأسماء المرشحة لتدريب الإسماعيلي خلفا لبروان

وعلم دوت الخليج أن يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أستقر بعد التشاور مع مجلس إدارته على رحيل براون المدرب الإرجنتيني عن الفريق وخلال اجتماع اليوم في الثالثة عصرا سيتحدد موعد الاستغناء عن بروان بينما يتم التفاوض في الوقت الحالي على مدرب مصري لتولي مهمة تدريب الإسماعيلي لإنتشال الدروايش من قاع الترتيب.

مفاجأة.. الإسماعيلي يكشف عن مدرب الفريق الجديد

وتتصدر أسماء كبيرة دائرة ترشيحات مجلس إدارة الإسماعيلي على رأسهم حمد إبراهيم الذي يتواجد في المرتبة الأولى للقلعة الصفراء ويليه عماد النحاس مدافع الدروايش والأهلي السابق ومدرب فريق المقاولون العرب في الوقت الحالي، بينما تواجد أحمد حسام ميدو في المرتبة الثالثة وهو الخيار الأصعب تنفيذا في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يستقر مجلس إدارة الإسماعيلي على المدرب الجديد للدروايش خلال اجتماع مجلس إدارة القلعة الصفراء الذي ينعقد في الثالثة عصر اليوم لاسيما بعد خسارة الفريق بهدف نظيف أمام بيراميدز في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي بهدف نظيف أمام بيراميدز في إطار مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ليحتل الفريق المرتبة قبل الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط فقط جمعها من 9 مواجهات.

تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد عمار- محمد هاشم- عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا- محمد عادل- محمد مخلوف

خط الهجوم: كارميلو- دييجو فيرناندو- عبد الرحمن مجدي

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلاً من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر وأحمد مصطفي ووجيه عبد الحكيم وعمرو الحلواني وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأحمد مدبولي ، و خرج من قائمة المباراة أمام بيراميدز شادي ماهر ومحمد بن خماسة.