عاجل- قطع المياه عن مركز بالجيزة لمدة 8 ساعات (الموعد والمكان)

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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