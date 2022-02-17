ضمن «حياة كريمة».. ندوة توعية وورش تعلم السباكة الخفيفة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة توعية، وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة بقرية سماكين الغرب؛ لتعريف المواطنين بمدى أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة.





وأكد مهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقرى الجارى العمل بها، وتشمل تقديم وتطوير كل الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

تناولت الندوة أهمية الدور المجتمعى فى الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستيراتيحية الدولة للتنمية المستدامة وأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل اهالينا وتطوير الريف المصرى.

كما تم عمل ورشة سباكة لشرح أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظرى عن عدد المحطات داخل محافظة الشرقية ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

كما تناولت أيضا التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 لتلقى الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات،وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى وكيفية تلافى السلوكيات الخاطئة فى التعامل معها والإستخدام الأمثل وتم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها فى أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير عدد(41) قرية بقرى مركز ومدينة الحسينية.