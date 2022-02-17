جامعة القاهرة ترعى مواهب الطلاب وتنظم مسابقات متعددة لطلاب المدن الجامعية

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عددا من المسابقات لطلاب المدن الجامعية تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعات في مختلف المجالات، وفي إطار الخطة الموسعة للأنشطة الطلابية التي تشهدها المدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقات تتضمن مجالات الشعر الفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وماراثون جري مسافات مختلفة، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الأنشطة الطلابية تُعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق، مشددًا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارات المدن الجامعية ستتولي الإعلان عن المسابقات المختلفة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة والعمل علي تنميتها وصقلها واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الجامعة حددت عدة شروط للاشتراك في المسابقات المطروحة كما حددت الجوائز التي تمنح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقات المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، والتي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات، وتتضمن مجالات مسابقة الموهبة والإبداع وتطوير الوعي: الآداب وتتضمن (الشعر والقصة والمسرحية)، والفنون وتتضمن (الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية، والفنون التطبيقية) والعلوم وتتضمن (الابتكارات والاختراعات العلمية في مختلف مجالات العلوم، والإبداع في العلوم الاجتماعية).

كما أعلن رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة، حيث تتنوع خريطة الأنشطة بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.