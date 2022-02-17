هيئة الدواء تعقد التصفيات النهائية للمشروعات المشاركة في برنامج حوكمة استخدام مضادات...

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن عقد التصفيات النهائية للمشروعات المشاركة في برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات، والمقامة ضمن مبادرة الهيئة للرعاية الصيدلية - ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري، وذلك بمقر الهيئة بالمنيل.

كانت الهيئة قد بدأت مطلع العام الماضي ٢٠٢١ رحلة تطوير العمل الصيدلي من خلال مبادرة الرعاية الصيدلية – ممارسة دوائية متميزة – ١٠٠ مشروع تطويري.

وعلى مدار مراحل المبادرة الثلاث؛ بدت جهود الصيادلة واضحة بمشاركتهم الفعالة والجادة، وتفاعلهم المثمر والهادف، وحرصهم على تحسين الخدمات الصيدلية، وقد تكللت جهودهم بوصولهم للتصفيات النهائية للمنافسة على أفضل مشروع تطويري بين المشروعات المشاركة في المبادرة.

وتم تصعيد المستشفيات المشاركة في برنامج حوكمة استخدام مضادات الميكروبات من خلال مستويين، حيث وصل إلى المستوى الثاني كل من مستشفيات: حميات بنها – رمد منوف – معهد تيودور بلهارس - الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة - جامعة بنها - أمراض القلب بجامعة أسيوط - الزهراء الجامعي - مدينة نصر للتأمين الصحي - جامعة القاهرة - الأزهر التخصصي - رمد شبين الكوم - ميت غمر المركزي - الطلبة جامعة القاهرة - العبور التخصصي بالسويس - جامعة بني سويف - جامعة سوهاج - الطلبة جامعة المنوفية، بالإضافة إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.

أما المستوى الأول من التصفيات النهائية فقد نجح في الصعود إليه خمسة عشر مشروعاً، وسوف يقوم المشاركون بعرض مشروعاتهم على لجنة التحكيم للمنافسة على أفضل ثلاثة مشروعات، وسوف تقام التصفيات النهائية للمستشفيات التالية: الكرنك الدولي - مبرة الزقازيق - الهلال - القصر العيني الفرنساوي - معهد ناصر للبحوث والعلاج - قنا العام - الأطفال الجامعي بالمنصورة - كفر الدوار المركزي - طوارئ جامعة المنصورة - الزقازيق الجامعي - جامعة طنطا معهد الكبد بالمنوفية - كفر الدوار العام - مركز العيون جامعة المنصورة - مركز أورام أسوان.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصيدلية، ورفع كفاءة الصيادلة العاملين بالمؤسسات الصحية بمصر؛ لتقديم أفضل رعاية للمرضى.