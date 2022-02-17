وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق وصلاة الجنازة بالحامدية الشاذلية عقب صلاة العصر

توفى أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق، منذ قليل، وسط حزن فى أسرة القلعة البيضاء التى حرصت على تقديم نعى وفاته على السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل الاجتماعى. وأعلن طارق سليمان طبيب فريق الزمالك الأسبق ومنتخب مصر عن وفاة مصطفى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، مؤكدا أن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة العصر من مسجد الحامدية الشاذلية.

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