20 جنيها لكل مادة .. التعليم تحدد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 20 جنيها لكل مادة، موضحة أن طلبات التظلم تقدم فى المديريات التعليمية حسب ظروف كل مديرية على حده والمواعيد التى تحددها، لافتة إلى أن المديريات اعتمدت النتائج وفتحت باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.
وينشر "صوت الأمة" نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.
وفى هذا الصدد، أعلن عدد من مديريات التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك عقب اعتمادها بنسب النجاح التي تقرها كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لأوراق الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث تم العمل فى كنترول المديريات وفقاً للتعليمات والضوابط التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الطلاب.
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