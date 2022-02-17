شركة مياه الجيزة: غدا 8 مساء..قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة 8 ساعات

/679914/شركة--مياه-الجيزة-غدا-8-مساءقطع-المياه-عن-مركز-ومدينة-البدرشين-لمدة-8-ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين، اعتباراً من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة الموافق 18/2/2022، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

دوت الخليج شركة مياة الشرب بالجيزة وارجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي. وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أعلن عن تسلم محافظة الجيزة اليوم الخميس المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه ، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، مؤكدا أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين .

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