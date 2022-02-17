«الجيزة» تطلق مبادرة «الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية»

جدة - نرمين السيد - أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة "الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية"، تفعيلا للمبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتى منها "تحمل الأهالى أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمة للزواج لأبنائهم وبناتهم ومواجهة ظاهرة الغارمات وجواز القاصرات.





وتستعد محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ حملات توعوية لرفع وعى الأسرة المصرية نحو تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة خاصة بالقرى الأكثر فقراً وعدم المغالاة فى تكاليف وأعباء الزواج.

وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المبادرة تستهدف معالجة بعض الظواهر السلبية والتى منها "ظاهرة الغارمات" وذلك فى إطار توجهات الدولة بالقضاء على تلك الظاهرة والتى كانت سببا فى تقييد حريات العديد من السيدات بالسجن نتيجة عدم قدرتهم على سداد الديون وقامت الدولة بوضع عدة محاور رئيسية لدعم الغارمات منها: الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد على دعمه الكامل لكافة المبادرات التى تخدم المجتمع، لافتا إلى أن مبادرة "خلفتك مسؤوليتك.. أحسبيها صح" التى أطلقتها المحافظة خلال العام الماضى للتوعية بأهمية القضية السكانية ورفع وعى الأسر تجاه بعض القضايا الهامة والتى منها "زواج القاصرات - ختان الإناث - العنف ضد المرأة - الأمية والتسرب من التعليم" نالت تفاعل لدى المواطنين مما كان لها أثر إيجابى فى تغيير بعض العادات والمفاهيم والسلوكيات المتوارثة حيث أسفرت المبادرة عن تنظيم أكثر من 145 ندوة توعوية شملت جميع الأحياء والمراكز والمدن.

وفى ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون المجتمع وتنمية البيئة اجتماع تنسيقى بحضور الدكتور فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بديوان عام وزارة التنمية المحلية والأستاذة نرمين زكريا مدير وحدة السكان وتسريع الاستجابة المحلية بالمحافظة وممثلين المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والوحدات السكانية بالأحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية والمنسقين بالمديريات الخدمية والرائدات الريفيات لوضع آليات تنفيذ مبادرة "الجواز مش جهاز" بالشكل الأمثل والتى من المقرر أن تبدأ فعالياتها خلال أسبوعين.

وأكدت نائب المحافظ والمشرف على وحدة السكان واللجان السكانية والمنسقين بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة وتسليط الضوء على ظاهرة الغارمات والمغالاة فى تكاليف الزواج لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة والتى أدت إلى ارتفاع معدلات التفكك الأسرى.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أنه سيتم التنسيق مع المختصين ورجال الدين وكذا توعية وتأهيل المقبلين على الزواج وحث الأسر على الحد من تلك الظواهر السلبية، وعقب اللقاء قامت نائب المحافظ بتكريم مدير وحدة السكان بالمحافظة والعاملين بالإدارة وتكريم الوحدات السكانية المتميزة بالأحياء والمراكز والمدن لما قدموه من تفانى فى العمل متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.