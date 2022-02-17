شيخ الأزهر ناعيًا المستشار سعيد مرعى: مسيرته زاخرة بالعمل والعطاء الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأكد الإمام الأكبر بحسب بيان صادر عن الأزهر اليوم الخميس تقديره لمسيرة المستشار الراحل سعيد مرعى، والتى كانت زاخرة بالعمل والعطاء الوطنى، بعد أن أثرى القضاء الدستورى فى مصر والعالم العربى على مدى أكثر من 40 عاما.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل وكل أعضاء الأسرة القضائية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.