رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً مقدماً من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم الهيئة للمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول "ExCon Health Africa".

وأشار اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بصدد الاعداد لتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، والذى سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان أن الهيئة تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى جعله ملتقى سنوياً بين الشركات العالمية ومسئولى القطاع الطبي من الجانب الأفريقي، بحيث يتم من خلاله عرض التكنولوجيا الحديثة فى المجالات الطبية، وخلق منصة أعمال مستدامة تربط مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معاً.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المعرض سيتيح العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية بفئاتها المتنوعة، والتي تستهدف مختلف القطاعات كالمستحضرات والمستلزمات الطبية، والكيماويات والكواشف المعملية، والأجهزة الطبية، وما يتعلق بالتعبئة والتغليف، والتأمين الطبي، والتغذية العلاجية والفيتامينات، إلى جانب ما يتعلق بالمستشفيات والصيدليات، والمستحضرات والمنتجات الجلدية، وأجهزة ومستلزمات الاسنان، منوها إلى أن الفعاليات ستتضمن عقد مجموعة من اللقاءات والحوارات المتميزة، والتى تتعلق ببرامج التعليم المستمر للمهنيين الطبيين، مع تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعًا في المجال الطبي بالقارة الأفريقية.

وعرض اللواء بهاء الدين زيدان خلال التقرير نبذة عن استعدادات تنظيم المعرض والمؤتمر، فيما يخص الحضور، وكذا اللوجيستيات، وبرنامج المؤتمر، وما يخص الفعاليات التى ستقام خلاله.

ونوه رئيس الوزراء فى ختام استعراضه للتقرير، إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض، وخاصة التى تدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشياً مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063 التي تركز على أهمية زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية، وذلك بما يعزز كفاءة القطاع الطبي في القارة.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما سيتضمنه المؤتمر المقرر عقده من فعاليات واحداث، إنما تتسق مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بتوفير التغطية الصحية الشاملة، وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، إلى جانب جهود اتاحة الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وعالية الجودة بأسعار مقبولة للجميع، فضلاً عن الجهود الخاصة بتوطين صناعة الأدوية.