الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو" بالعاصمة بروكسل وذلك بحضور وفدى البلدين.

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