المرور يغلق شارع معروف بالوصلة من رمسيس لشامبليون 3 أيام لإصلاحات كهرباء

تجرى إدارة مرور القاهرة، عملية غلق كلى لشارع معروف بالوصلة من رمسيس بسبب مد كابلات جهد كهربائى لمدة 3 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات. وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مد كابلات جهد كهربائى، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع معروف بالوصلة من شارع رمسيس وحتى شارع شامبليون، وذلك لمدة (3) أيام إعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 17/2/2022 وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 20 /2/2022. ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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