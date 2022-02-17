جنايات المنصورة تقضى بالإعدام للمتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة، على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بالإعدام شنقاً .
كانت محكمة جنايات المنصورة، حكمت فى وقت سابق على المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، بإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.
كان محامى المتهم قد طالب باستدعاء الطبيبة الشرعية القائمة على مناظرة جثة المجنى عليه، وتشريحها مستنداً في ذلك إلى قولها إنه تعذر عليها معرفة الكيفية التى أدت لسبب الوفاه، في حين أن هناك من المظاهر البادية على جثة المتوفي، تنال من الإقرار بالاعتراف المنسوب للمتهم، والتى تنال من صحة التحريات التى تتطابق مع قول المتهم فيما صوره رئيس المباحث.
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