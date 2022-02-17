/679923/مسحة-لبعثة-الزمالك-بأنجولا-استعدادا-لمواجهة-سجرادا

يخضع جميع أفراد بعثة نادي الزمالك لمسحة طبية اليوم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة سجرادا الأنجولي والزمالك، السبت المقبل، الساعة السادسة مساء، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة الزمالك بأنجولا

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأمس ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة سجرادا الأنجولي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.