/679926/موعد-مباراة-بروسيا-دورتموند-وجلاسكو-رينجرز-في-الدوري-الأوروبي-والقنوات-الناقلة

يلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع نادي جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، اليوم في الثامنة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتضن ملعب سيجنال ايدونا بارك، بألمانيا مباراة الذهاب في دور خروج المغلوب، قبل العودة إلى إسكتلندا لمباراة الإياب.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا ورينجرز

تبث مباراة بروسيا دورتموند وجلاسكو رينجرز على قنات بين إن سبورت اتش دي برايميم 2، بتعليق صوتي نوفل باشي، وتنقل القناة البرتغالية الرياضية الثالثة أيضاً اللقاء، وقناة بي أن سبورت اتش دي براميم 1 بالإنجليزية.

يتواجد في صفوف الفريق الألماني بروسيا دورتموند النرويجي، أيرلينج هالاند صاحب الحادي والعشرين عام، وأبرز ناشئين كررة القدم الحديثة في الوقت الحالي، ولكن في لقاء اليوم لم يستطع الحضور بداعي الإصابة والتي كشف عن ذلك المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي أمس الخاص بالمباراة.

غياب أيرلينج هالاند

وقال ماركو روزه، مدرب بروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، إن هالاند يحرز تقدما في التعافي من إصابته، لكنه لن يشارك في لقاء رينجرز.

وأصيب هالاند في المباراة الأخيرة لدورتموند قبل فترة التوقف الدولية الأخيرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ليغيب عن الفريق في آخر مباراتين بالدوري الألماني "بوندسليجا".

وأشار المدير الفني ماركو إلى أن هالاند قد يعود للفريق في المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد القادم في الدوري الألماني "بوندسليجا".

وأضاف روزه أنه يريد أداءً قوياً اليوم رغم غياب هداف الفريق عن مواجهة رينجرز، وقال مدرب دورتموند: "نريد أن نفرض سيطرتنا على المباراة، وأن نهيمن عليها".

واختتم: "يتعلق الأمر بالمزيد من الاتساق في أدائنا ونتائجنا، لكي نكون قادرين على المضي قدما في البطولة".

ليفاندوفيسكي يتوج بجائزة الأفضل

توج البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في عام 2021 من قبل جلوب سوكر، بتصويت الجمهور عبر منصة "تيك توك".

وجاء فوز ليفاندوفيسكي بأفضل لاعب في عام 2021، وسط كبار وعمالقة الكرة العالمية، وهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الفرنسي كيليان مبابي، وليونيل ميسي مهاجمي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.