/679928/حملة-مكبرة-ضمن-الموجة-19-لإزالة-التعديات-ببني-سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مناقشته لسير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات ،التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وتبين من التقرير الذي تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة،أنه قد تم"أمس" إزالة 36 حالة تعد على مساحة 14 ألف و871 متراً،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 327حالة "منذ بداية المرحلة الثانية الأحد قبل الماضي وحتى صباح اليوم"،والتي شملت إزالة 233 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 50 ألف متر من أراض أملاك دولة، بالإضافة إلى 94 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و15 قيراط أرض زراعية

حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية

جدير بالذكر أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس،حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.