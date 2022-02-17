/679929/النائب-عبده-أبو-عايشة-مشاركة-الرئيس-في-قمة-بروكسل-سيكون-لها-عوائد-إيجابية-للقارة-الإفريقية-والدولة-المصرية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، أمر في غاية الأهمية، وسيكون لها عدة عوائد إيجابية للغاية سواء للقارة الأفريقية بشكل عام أو للدولة المصرية بشكل خاص.

دوت الخليج

مشاركة الرئيس السيسي فى قمة بروكسل

وأضاف أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن هذه القمة لها أهمية قصوى خاصة انها تجمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، في قمّة أوروبية إفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أنها سيكون لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى وتبادل الخبرات فى كافة المجالات.

وأكد النائب أن القمة ستشهد مناقشة عدد من القضايا والتحديات الهامة التي تشغل العالم أجمع ومنها قضية التغيرات المناخية، وكذلك قضية الحد من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعي تماما التحديات التي تواجه القارة السمراء، و يسعى دائما لتحقيق الأمن والاستقرار داخل القارة .

وأوضح النائب عبده أبو عايشة، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي خلال الساعات القليلة الماضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومنها اللقاء مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، تمثل أهمية قصوى خاصة ان رؤساء كبرى الشركات أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما إنها سلتشجع الشركات البلجيكية الرائدة على الاستثمار في مصر .

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وكذلك اللقاء الذي تم بين الرئيس السيسي و السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكدًا ان تلك اللقاءات أكدت على الأهمية الكبيرة التى يوليها الاتحاد الأوروبى لدور مصر الهام والمحورى الذى يحقق التوازن تجاه كافة القضايا الاقليمية.