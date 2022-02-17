/679931/قطع-الكهرباء-عن- 4-قرى-بمركز-بني-سويف لمدة- 4-أيام

أعلن قطاع الكهرباء، اليوم الخميس، أنه تقررفصل التيار عن 4 قرى بمركز بني سويف، من يوم الأثنين حتى الخميس الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة8.30 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات

دوت الخليج

وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء عن قرية سنور يوم الاثنين 21 فبراير ، ويوم الثلاثاء 22فبراير عن قرية منشأة عاصم، ويوم الأربعاء 23 فبراير عن الكوم الأحمر، ويوم الخميس 24 فبراير عن قرية بني عفان

فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.