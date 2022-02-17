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/679933/رئيس-النوابنقدر-التضامن-العربى--مع-رفض-مصر-المساس-بحقوقها-المائية-والتعنت-الأثيوبى

خلال كلمة البرلمان المصري أمام المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

01:06 م - الخميس 17 فبراير 2022

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة البرلماني المصري حول سبل إحياء قيم التضامن العربي في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي.

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أكد على أن استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك ضرورة وجودية لعالمنا العربي في ظل التحديات النوعية التي تواجه عالمنا الغربي والتي تفرض علينا صياغة مقاربتنا العربية لمواجهتها، وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة في ظل افتقار المجتمع الدولي لارادة سياسية حقيقية لوضح حد طال انتظاره لهذه القضية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي ترتكز الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على أن تفشي الارهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الامن القومي العربي وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمراً حتمياً تفرضها ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا.

رئيس النواب: نقدر التضامن العربى مع رفض مصر المساس بحقوقها المائية والتعنت الأثيوبى

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الكلمة على أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسراً رئيسياً يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخاً.

كما أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقدير الشعب المصري للتضامن العربي مع مصر والسودان في التأكيد علي أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض المساس بحقوقهما في نهر النيل، وفي ذات الوقت دعوة الجانب الإثيوبي إلي التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، وصولا إلي اتفاق عادل ومتوازن يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام كلمته، اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العالم العربي أحوج ما يكون للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى في ظل الأمواج العاتية التي تضرب استقرار دولنا ومجتمعاتنا حتى تتجاوز الأمة العربية تلك التحديات.