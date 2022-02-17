بقرار من وزيرة الثقافة.. الدكتور هشام جمال نائب أكاديمية الفنون لمدة عام

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دوت الخليج يرصد لكم قرار تكليف الدكتور هشام جمال بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون وذلك خلال السطور القادمة.

هشام جمال نائب أكاديمية الفنون

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هشام جمال يعتبر أحد الخبرات العلمية البارزة التي لها إسهامات مميزة في كلًا من الجانبين الاكاديمى والعملي في مصر والعديد من الدول العربية، وتخرج من المعهد العالى للسينما عام 1987 بتقدير عام إمتياز وحصل فى هذا العام على جائزة “أبيـّة فريد” التى تمنح للخريجين الأوائل، حصل على درجة الماجستير فى الفنون عام 2001، وكان ذلك بتقدير ممتاز عن الرسالة العلمية المعنونة بـ “الإبداع الفني للمصور بين الصورة السينمائية والصورة التليفزيونية”.

شغل الدكتور هشام جمال العديد من المناصب منها: وكيل للمعهد العالي للسينما ثم عميدًا له عام عام 2019 وعميد المعهد العالى للسينما بالأسكندرية، وقد حاز العديد من شهادات التقدير لإخراجه مجموعة من الأفلام الوثائقية في مصر والدول العربية، وعُين عضوًا في الكثير من المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، وله العديد من المؤلفات والدراسات منها: “التصوير فى مختلف الوسائط Digital image in various mediators” ، “نظم الإنتاج المسرحي Theater productionssystems”، “ نظم الإنتاج السينمائيFilm production systems”، “التكنولوجيا الرقمية فى التصوير السينمائى الحديث Digital Cinema”، “التصوير التليفزيوني والإضاءة TV shooting & lighting techniques”، إلى جانب العديد من الأعمال تحت الطبع.

أكاديمية الفنون

أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام 1959 والتي تعتبر إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والإتجاه بالفنون إتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليًا وعالميًا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد “السينما - الموسيقي - الباليه” ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.