/679937/مدارس-دمياط-تستعد-لاستقبال-النصف-الثاني-من-العام-الدراسي

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بموجهي عموم وأوئل المواد الدراسية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لبداية النصف الثاني من العام الدراسي، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام وباهر رزق مدير إدارة التوجيه الفني.

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وأكد وكيل الوزارة، انتظام العملية التعليمية يوم كامل بجميع مدارس المحافظة الابتدائية والإعدادية والثانوية. ووجه بالالتزام بمعدلات العجز والزيادة في هيئات التدريس بكافة مدارس المحافظة، وتحديث البيانات من أرض الواقع، مؤكدا أن كل ما يهمه هو انتظام العمل بالمدارس بدون عجز معلمين حتى يستفيد جميع الطلاب.

بالالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني

وشدد على التنبيه على جميع المعلمين بالالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية المقررة في الفصل الدراسي الثاني، والحرص على تفاعل الطلاب معهم أثناء شرح المناهج الدراسية بالطرق التي تم تدريبهم عليها لضمان فهم واستيعاب الطلاب للمناهج بعيدا عن الحفظ والتلقين.

وناقش الاجتماع المسابقات الخاصة بالتوجيهات، مؤكدا للجميع أنه لن يقبل إلا بالمنافسة على المراكز الأولى علي مستوى الجمهورية.

وطالب وكيل الوزارة، موجهى عموم وأوئل المواد بالعمل بروح الفريق مع كافة المعلمين، مؤكدا أن الموجه العام ليس وحده الخبير في تخصصه،ولا بد من الاستعانة بالجميع للصالح العام.