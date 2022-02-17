/679940/رئيس-شركة-السكر-يكشف-لوفد-زراعة-البرلمان-أسباب-ارتفاع-الأسعار

قال اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر، ان إنتاج شركة السكر يتم توريده بالكامل لمنظومة التموين، وإلى جانب عملية إنتاج السكر من القصب هناك كمية من الصناعات القائمة علي هذه الصناعة، متابعا، لا يوجد جرام من القصب لا يتم استخدامه، بداية من صناعة الكحول.

دوت الخليج

رئيس شركة السكر يكشف لوفد برلمانى أسباب ارتفاع الأسعار

وتابع بديوى خلال كلمته اليوم أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم امبو و التى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى، :"هناك خطة طموحة لتطوير الصناعة وتجديد آليات هذه الصناعة الكبيرة، بالإضافة لمصانع الورق والخل والخميرة وغيره من الصناعات”.

واضاف بديوى، إن زيارة لجنة الزراعة مجلس النواب، اليوم للمصنع ستساهم فى استعراض كافة الملفات المتعلقة بزراعة قصب السكر فى إطار توجه القيادة السياسية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن شركة السكر من الشركات المتجددة.

وأشار بديوى، إلى أن هذه الصناعات المختلفة تساهم فى مرونة التحرك فى أسعار المنتج الاساسى، خاصة وأن تكلفة إنتاج السكر عالية وذلك بسبب أسباب كثيرة منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل ولكن هناك دائما توجيهات بشأن المرونة فى تحريك الأسعار بما يخدم مصلحة المواطن والمزارعين.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.