عاجل.. مصر: نتابع بمزيد من القلق أحداث حى الشيخ جراح بفلسطين

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن إدانة مصر لكافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم فى حى "الشيخ جراح" وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية، مؤكدًا على ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى واستمرار لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين.
وشدّد حافظ فى هذا الصدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى الشقيق، وكذا ضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضى فى الضفة الغربية وكذا بمدينة القدس الشرقية؛ وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود فى المنطقة.
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