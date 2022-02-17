وزير الشباب: نستعد لتسليم المرحلة الأولى من «دراجتك دخلك»

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، جولة تفقدية فى مصنع الإنتاج الحربى بقليوب، لمتابعة الخطوات النهائية لتجهيز الدراجات تمهيدا لتسليمها ضمن مبادرة "دراجتك دخلك".





وأكد وزير الشباب والرياضة إنه فى ضوء المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للفرد فى المجتمع والعمل على تحسين الصحة العامة لهم مع استغلالها فى العمل وتوفير دخل لجميع فئات المجتمع، تبدأ الوزارة خلال الأيام المقبلة البدء فى تسليم الدراجات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وذلك للشباب الذى تم اختيارهم من المتقدمين.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى أن المبادرة تأتى استكمالا للمبادرات الخاصة بدراجتك صحتك والدراجة الكهربائية والتى تم إطلاقها جميعا تحت الرعاية الكريمة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا أن المشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل فى محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، وسيتم إطلاق المراحل التالية بالصعيد والوجه البحرى ليتم إتاحة المزيد من فرص العمل خلال الفترات المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه بالإضافة إلى فرص العمل التى تتيحها المبادرة إلا أنها تتميز أيضا بكونها مبادرة مصرية خالصة إذ أن تصنيع الدراجات يتم من خلال وزارة الإنتاج الحربى وهو الأمر الذى يعظم من شأن عوائد المبادرة سواء من ناحية الشباب او تعظيم عوائد التصنيع المحلى من خلال المصانع الوطنية.

جدير بالذكر تستعد وزارة الشباب والرياضة لتسليم الدراجات فى الايام القادمة، ضمن مشروع دراجتك دخلك والمتضمن توزيع إجمالى 30 ألف دراجة مجانا على الشباب بغرض إتاحة 30 ألف فرصة عمل خلال الفترة المقبلة فى مجال توصيل الطلبات والخدمات اللوجستية بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص والاتحاد العربى للاستثمار والتسويق الرياضى.

وتتضمن المرحلة الأولى محافظات القاهرة الكبرى والمرحلة الثانية محافظات الصعيد والوجه القبلى والمرحلة الثالثة محافظات الوجه البحرى ومدن القناة.