«صحة المنيا»: قافلة طبية لعلاج 1929 مواطنا بقرية شم القبلية

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا،وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».





وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، يومى 14 و15 فبراير الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1929 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، إذ تم إجراء 246 حالة جراحة، و624 حالة أطفال، و281 باطنة، و113 قلب، و105 نساء، و53 تنظيم أسرة، و97 أسنان، و235 جلدية و175 أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 76 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتية وعمل حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 120 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ74 مترددا، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة.

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