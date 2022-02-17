/679944/١٠-آلاف-مواطن-تلقوا-خدمات-مبادرة-العزل-المنزلي-بقنا

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد نجحت فى تقديم خدماتها لعدد ١٠ الآف حالة بمحافظةقنا، مؤكدا أن ذلك يأتى إستمرارا لجهود الدولة في الحد من إنتشار الفيروس وتقديم كافة أوجه الدعم الطبى والمعنوى لمصابي فيروس كورونا .

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و أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن المبادرة تتم من خلال ٥٠ فريق طبى مدرب منتشرين بمختلف مراكز و مدن المحافظة بهدف متابعة حالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا المستجد أولا بأول ، وذلك عقب تشخيصهم بمستشفيات العزل بالإصابة أو تبيّن إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص ، لافتا إلى أن الخدمات التى تقدمها المبادرة تشمل ( قياس تشبع الأكسجين في الدم - قياس درجة الحرارة - متابعة تطورات الحالة الصحية للمريض ) وفي حالة حدوث مضاعفات يتم نقل المريض الي إحدى مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة لتقديم الرعاية اللازمة له .

الشخص المشتبه به أو يعاني من الأعراض عليه أن يتوجه إلي إحدى مستشفيات العزل

و قالت الدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية ومشرف عام المبادرة بالمحافظة ، أن الشخص المشتبه به أو يعاني من الأعراض عليه أن يتوجه إلي إحدى مستشفيات العزل للكشف وتسجيل بياناته لمتابعته أو إرسال رسالة نصية إلي الرقم ١٤٤٠ الخاص بالوزارة وسوف يتم تقديم الدعم والإرشاد له مع التزام المصاب بغرفته الخاصة طوال فترة العزل .