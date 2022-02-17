/679945/مصرع-طفلين-في-انهيار-منزل-بأخميم-في-سوهاج

لقي طفلان مصرعهما، إثر انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم جنوب محافظة سوهاج.

دوت الخليج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بإشارة من مستشفي أخميم المركزي، بوصول طفلين جثتين هامدتين في انهيار منزل دائرة المركز.

انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن

وعلي الفور انتقل مباحث شرطة أخميم لموقع الحادث، وتبين انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن، جري تجهيز كردون أمني حول العقار وتابعت الوحدة المحلية إزالة نتائج الحادث.