/679948/رئيس-سياحة-النواب-زيارة-السيسى-لـ-بروكسـل-وعقد-لقاءات-مع-ممثلي-مجتمع-الأعمال-هامة--ولها-إيجابيات-كثيرة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة فى الدورة السادسة للقمة الافريقية الأوروبية والتى تعقد بمقر الاتحاد الأوروبى تحت عنوان إفريقيا وأوروبا «قارتان برؤية مشتركة حتى 2030» هامة للغاية ولها إيجابيات كثيرة في ضوء اللقاءات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية وممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين البلجيكيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة .

دوت الخليج

تعليق الدكتورة نورا علي رئيس سياحة البرلمان على زيارة الرئيس السيسي لبروكسل

وأكدت " نورا على " أن هذه اللقاءات مهمة حيث تحول مصر إلى أرض الفرص الواعدة وفتح آفاقاً جديدة للمصالح المصرية وتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجارى ودفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارية وتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة .

وقالت النائبة نورا على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتى استكمالاً لسلسلة الزيارات الناجحة التى خلقت مساحات غير مسبوقة لمصر فى علاقاتها مع العالم ، وتكشف مدى اهتمام العالم بالدور المصرى ، وكذلك دور مصر المحورى الهام وسياساتها ومصداقيتها ودعوتها لاحلال السلام وترسيخ الحلول السياسية لكافة الصراعات والخلافات الدولية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي ألتقي أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال السفير بسام راضي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت على حرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

كما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي،باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية،مثمنا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية،فضلا عن تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.