/679949/كادت-أن-تسقط-وغازلت-زوجها-مشاهد-من-حفل-كارول-سماحة-بدار-الأوبرا-المصرية-صور

تألقت النجمة كارول سماحة في أول حفلاتها في عام 2022، والذي أقيم داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت فعاليات الأوبرا لعيد الحب. وخلال الحفل شهد موقع دوت الخليج عدد من الكواليس والمشاهد، نرصدها لكم في السطور التالية.

كارول سماحة تغازل زوجها

اهدت كارول سماحة باقة من الورد الأحمر لمصر أولًا ثم لزوجها، حيث قالت أنه من المعتاد على أي فنان يصعد على خشبة المسرح أن يتلقى الورود من معجبينه، بينما قررت هي هذه المرة أن تأتي من منزلها وهي تحمل باقة ورد كي تُهديها لمصر التي تحتضنها ثم غازلت زوجها والتي وصفته بأنه أفضل رجل مصري واهدته الورد ليقف لها احترامًا وتقديرًا.

كارول سماحة تُحرج المايسترو

خرجت كارول سماحة عن شعورها أثناء تقديم آحدى أغنياتها، حيث أنها وجهت لوم وعتاب للمايسترو محمد الموجي بسبب أن صوت الموسيقى كان مرتفعًا كثيرًا مما جعلها فقدت تركيزها واصبحت لا تسمع نفسها، وقالت لها أن يخفض الصوت قليلًا ثم اعتذرت من جمهورها.

كارول سماحة كادت تسقط

وعلى جانب آخر كادت كارول سماحة أن تسقط من على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث كانت ترجع إلى الخلف فتعركل كعب جزمتها في أحد الأسلاك وكادت أن تسقط لكنها لحقت نفسها.

رشاقة كارول على المسرح

ابهرت كارول سماحة الجمهور والحاضرين في حفلة عيد الحب، بسبب رشاقتها إذ أنها كانت تتحرك على المسرح بطريقة سلسة، وتقف وتجلس بشكل سريع خلال تغيير طبقات صوتها.

رقص الجمهور في حفل كارول سماحة

وقدمت كارول سماحة خلال الحفل أغنية "اسمعني شو بدي قول"، واندمج معها الجمهور، حتى أن الجمهور وقف ورقص على صوت كارول وشاركتهم الرقص.

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أغاني كارول سماحة قدمتها في حفل عيد الحب

قدمت كارول سماحة عدد من الأغنيات الشهيرة والتي اندمج الجمهور معها ومنها مش هعيش، فوضي، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكراً ، اقول أنساك، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، اضواء الشهرة، ودارت الايام.