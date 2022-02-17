/679951/تفاصيل-تأييد-حكم-الإعدام-على-قاتل-صديقه-مهندس-طلخا

أيدت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة ، منذ قليل، الحكم بإعدام قاتل مهندس طلخا في القضية المعروفة بضحية الغدر والخيانة. الحكم جاء اليوم الخميس، بعد إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه، ونظرت اليوم محكمة جنايات المنصورة قضية المتهم بقتل صديقه “مهندس طلخا” بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة.

إحالة أوراق قاتل صديقه مهندس طلخا للمفتي

محكمة جنايات المنصورة كانت في وقت سابق قضت بإحالة أوراق قاتل صديقه مهندس طلخا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه، وضجت قاعة المحكمة بهتافات أسرة القتيل “الحمدلله” مطلقين الزغاريد.

يحيا العدل يحيا العدل

وقالت زوجة المهندس المجني عليه: "مكنتش عايزة احتفل بموته.. يحيا العدل يحيا العدل، وردد والد القتيل: "يا أحمد يا ولدي حقك جالك يا أحمد".

"دوت الخليج" قامت منذ قليل ببث مباشرا لنقل وقائع جلسة محاكمة المتهم بقتل مهندس طلخا، حيث أقدم على قتل صديقه طمعا في ماله، وذلك بمحكمة جنايات المنصورة.

جريمة قتل

محافظة الدقهلية كانت قد شهدت في وقت سابق جريمة قتل استباح خلالها شخص دم صديقه الذي ائتمنه على أمواله التي تصل إلى ٦٧٥ ألف جنيه، ليغافله ويلقي بجسده حيا من أعلى كوبري ليتم العثور على جثمانه أسفل كوبري الجامعة بنيل المنصورة بعد ١١ يوما من اختفائه، وتنتشر الحادثة وتثار على نطاق واسع وتعرف إعلاميا بعد ذلك باسم قضية “ مهندس طلخا.

المتهم اعترف امام جهات التحقيق

المتهم اعترف امام جهات التحقيق مؤكدا: "شعرت بالندم، لم أجد من صديقي أي شيء يجعلني ارتكب فعلتي، ائتمنني على أمواله وخنته"، بهذه الكلمات بدأ صديق مهندس طلخا اعترافاته بارتكاب الواقعة للتخلص من مطالبته له بأمواله التي تصل إلى ٦٧٥ ألف جنيه. وأضاف المتهم أنه بحث مع أسرة صديقه مهندس طلخا ١١ يوما في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، وأوضح قائلا: "جاءني للحصول على مبلغ مالي مصاريف لولادة زوجته ولم يكن معي المبلغ حينها ولكن مع ضغطه عليا وضرورة حصوله على المبلغ انتابني إحساس غريب واستسلمت له في الحوار وأكدت له توافر المبلغ المطلوب.

كوبري طلخا

وأشار المتهم: “كنت معه على كوبري طلخا وادعيت وجود عطل في السيارة وحاولنا إصلاحها، ولكني غافلته وألقيت به من أعلى الكوبري”.

وتابع خلال التحقيقات: كنت أظن أن أمري لم ينكشف وأن كابوس الدين سينتهي، وزوجة المهندس اتصلت بي بعد ارتكاب الواقعة وأخبرتها بأني سلمت زوجها ٨٠ ألف جنيه واستقل تاكسي وهو في طريقه للمنزل”.

اعترافات اتسقت مع تفاصيل آخر مكالمة للزوجة مع زوجها وعلى إثرها اتهمت صديقه بارتكاب الجريمة.