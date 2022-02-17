/679954/وفاة-أسطورة-الزمالك-أحمد-مصطفى-وقصة-لقب-أبو-الأشبال

توفى أحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق، صباح اليوم، عن عمر يناهز الثاني والثمانون عام، وسط سيرة ذاتية ولقب من داخل القلعة البيضاء، يواصل التاريخ الحديث عنه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يعد أحمد مصطفى الشهير بـ "أبو الأشبال"، من أساطير نادي الزمالك، ولد في 8 مارس 1940، وكان يلعب في مركز الدفاع، لعب في صفوف الأبيض من عام 1958 إلى 1967.

توج أحمد مصطفى ببطولة الدوري المصري 3 مرات مع الزمالك مواسم “1959–60, 1963–64, 1964–65”، كما نجح أيضًا بالتتويج بكأس مصر في 3 مناسبات مواسم: " 1958–59, 1959–60, 1961–62”.

ولعب مصطفى طوال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، ومثل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1962 وأولمبياد 1964 .

ولُقب أحمد مصطفى بـ "أبو الأشبال"، كونه صاحب فضل كبير على الكثير من ناشئي نادي الزمالك، حيث شغل منصب رئيس قطاع الناشئين في القلعة البيضاء لفترة طويلة.

موعد مباراة الزمالك وسجرادا الأنجولي

وتنطلق صافرة بداية مباراة سجرادا الأنجولي والزمالك، السبت المقبل، الساعة السادسة مساء، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأمس ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة سجرادا الأنجولي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

انتهت أحداث مباارة الزمالك وسموحة، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.