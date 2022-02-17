/679957/عائلة-مهندس-طلخا-بعد-تأييد-حكم-الإعدام-عدالة-السماء-اقتصت-لابننا

وقال خال المهندس القتيل: عدالة السماء بردت نارنا وكل الشكر للقضاء العادل، فيما وصفت الزوجة المتهم بالشيطان.

جنايات المنصورة باعدام قاتل مهندس طلخا المعروفة بشهيد الغدر والخيانة

و قضت الدائرة الخامسة جنايات المنصورة باعدام قاتل مهندس طلخا المعروفة بشهيد الغدر والخيانة، وجاء الحكم اليوم بعد إحالة أوراقه إلي مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه.

ونظرت اليوم محكمة جنايات المنصورة قضية المتهم بقتل صديقه “مهندس طلخا” بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة. محكمة جنايات المنصورة كانت قد قضت بإحالة أوراق قاتل صديقه “مهندس طلخا” للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه، وضجت قاعة المحكمة بهتافات أسرة القتيل “الحمدلله” مطلقين الزغاريد.

والد القتيل: يا أحمد يا ولدي حقك جالك يا أحمد

وقالت زوجته: "مكنتش عايزة احتفل بموته.. يحيا العدل يحيا العدل، وردد والد القتيل: "يا أحمد يا ولدي حقك جالك يا أحمد".

"دوت الخليج" كانت قد نقلت في بثا مباشرا وقائع جلسة محاكمة قاتل مهندس طلخا، حيث أقدم على قتل صديقه طمعا في ماله، وذلك بمحكمة جنايات المنصورة، والتقت مع اسرة القتيل عقب النطق بتأييد الحكم

جريمة قتل استباح خلالها شخص دم صديقه الذي ائتمنه على أمواله

محافظة الدقهلية كانت قد شهدت في قت جريمة قتل استباح خلالها شخص دم صديقه الذي ائتمنه على أمواله التي تصل إلى ٦٧٥ ألف جنيه، ليغافله ويلقي بجسده حيا من أعلى كوبري ليتم العثور على جثمانه أسفل كوبري الجامعة بنيل المنصورة بعد ١١ يوما من اختفائه، وتنتشر الحادثة وتثار على نطاق واسع وتعرف إعلاميا بعد ذلك باسم قضية “ مهندس طلخا”.