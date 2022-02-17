النائب محمد الجبلاوي: مشاركة الرئيس السيسي في«قمة بروكسل» يعكس دور مصر المحوري في افريقيا والعالم

/679959/النائب-محمد-الجبلاوي-مشاركة-الرئيس-السيسي-فيقمة-بروكسل-يعكس-دور-مصر-المحوري-في-افريقيا-والعالم

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل، والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، على مدار اليوم 17 وغدا 18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تأتي في توقيت هام للغاية، في ظل تحديات صعبة يمر بها العالم أجمع.

دوت الخليج

تعليق النائب حمادة الجبلاوي بشأن مشاركة الرئيس السيسي فى قمة بروكسل

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن مشاركة الرئيس السيسي يعكس أهمية دور مصر المحوري في القارة السمراء والمنطقة والعالم أجمع، كما إنها تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل الإفريقي المشترك.

وأوضح النائب حمادة الجبلاوي، أن القارة الإفريقية تشهد تحديات صعبة خلال الفترة الراهنة ومنها ما يتعلق بجائحة كورونا، خاصة أن دول القارة تعد الأكثر تضررًا من هذه الجائحة، وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع، خاصة مع اقتراب مصر من استضافة قمة التغيرات المناخية نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن القمة كذلك ستشهد مناقشة مطالب القارة السمراء بدمجها فى الاقتصاديات العالمية، ودعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وكذلك ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والحماية البيئية و الصحية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش القمة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، تدل على مكانة مصر الدولية وأهميتها، كما إنها ستدعم فرص الاستثمار داخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك تعزيز آليات التعاون المشترك، مما يعكس مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصري.