عاجل.. الأعلى للجامعات يصدر بيانا بشأن الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة ممدوح المهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

شهد المجلس توقيع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى، لإتاحة نظام إدارة التعلم، لاستخدامه فى إتاحة خدمات التعليم الإلكترونى بكافة الجامعات الحكومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير نُظم إدارة التعلم على المستوى الدولى، لتحقيق نقلة نوعية فى تبنى الجامعات المصرية نُظم التعليم الدولية المعاصرة.

واستمع المجلس لعرض قدمه هشام المناوى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية حول اتفاقية الصندوق مع شركة مصر للتأمين لتقديم الرعاية الصحية لمن يشترك اختياريًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأوضح العرض مزايا الاشتراك فى خدمات الصندوق، وأوجه الدعم التى يقدمها الصندوق للأعضاء، وكيفية دعم الجامعات لمنتسبيها لتيسير الاشتراك فى الصندوق، مشيرًا إلى إتاحة كافة البيانات والمعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكترونى الخاصة بالصندوق من هنا.

استمع المجلس إلى عرض قدمه محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، حول آليات دعم مراكز رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات، التى قرر المجلس الأعلى للجامعات إنشاءها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة.

وأوضح العرض التقديمى البرامج التنفيذية التى يقدمها الصندوق لدعم الطلاب النابغين، وشملت برنامج حافز الابتكار لطلاب الجامعات، وبرنامج صناع التغيير لطلاب الجامعات، ومعسكر الابتكار (تدريب صيفى مكثف)، وبرنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال فى مصر، تأهيل الباحثين لريادة الأعمال، برنامج المسابقات الطلابية فى عدد من المجالات العلمية، وبرنامج تسريع التسويق للأفكار المُبتكرة للتحويل إلى منتجات.

قدم الوزير الشكر لكافة مُنتسبى الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل فى تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المُشددة التى تم تطبيقها لفرض الانضباط الكامل الذى ساهم فى نجاح سير أعمال الامتحانات.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، الذى يبدأ بعد غدٍ السبت الموافق 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس أكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإدارى، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

أكد المجلس أيضًا على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التشديد والمتابعة اليومية للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المدن الجامعية على مستوى الجمهورية.

كما شدد المجلس على استمرار المستشفيات الجامعية فى رفع حالة الاستعداد القصوى لدعم الجامعات فى إجراءات المواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد المجلس على إتاحة الجرعة المُعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا لكافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى من أصحاب الأمراض المزمنة، بنقاط التطعيم المتاحة بالجامعات.

ووافق المجلس على تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، لتكون الأولوية الأولى للتمويل خلال الفترة القادمة، بما يدعم ربط منظومة البحث العلمى بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات والأقاليم الجغرافية.

وتابع المجلس مُعدلات الإنجاز لتركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية (الأسبقية الأولى والثانية) فى كافة الجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بمشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ، المُقرر عقده خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتعاون مع وزارة البيئة لتعزيز الحوار الوطنى عن تغير المناخ.