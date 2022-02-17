القائم بعمل وزير الصحة ومدير الإقليمى لاسترازينيكا يناقشان تصنيع اللقاحات

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الأربعاء، مع المدير الإقليمى لشركة "استرازينيكا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "بيلين انسيسو"، وعدد من مسؤولى الشركة، لبحث تعزيز أوجه التعاون فى القطاع الصحى.





ناقش الاجتماع فرص توسيع التعاون بين شركتى "فاكسيرا" و"استرازينيكا" فى مجال نقل تكنولوجيا تصنيع مختلف أنواع اللقاحات، حيث تم تناول عرضِ مفصلِ حول شركة "فاكسيرا" من حيث الإمكانيات، وخطوط الإنتاج، والموارد والخبرات التى تمتلكها الشركة فى مجال تصنيع الأمصال واللقاحات بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع مسؤولى "استرازينيكا" الأبحاث والدراسات التى تجريها الشركة فى مجال تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، حيث أشاد فى هذا الصدد بالتعاون المثمر بين مصر وشركة "استرازينيكا"فى توفير لقاح كورونا على مدار الفترة الماضية، فضلاً عن التعاون فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة مقترح التعاون بين وزارة الصحة وشركة "استرازينيكا" فى إطار مبادرة "الشراكة من أجل نظام صحى مرن"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، والمنتدى الاقتصادى العالمى، من خلال إجراء تقييمات ومراجعات تهدف إلى استدامة النظام الصحى وتدعيم مرونته، وتقديم توصيات سياسية قابلة للتنفيذ.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزير أكد أهمية هذه الشراكة، بما يساهم فى تعزيز قدرة النظام الصحى على الاستدامة والحماية من الأزمات والاستجابة السريعة لها، فى إطار دعم تحقيق رؤية «مصر 2030».