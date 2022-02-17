جمال رائف: 1.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وبلجيكا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال جمال رائف، الكاتب الصحفى المتخصص فى الشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وبلجيكا تاريخية إذ تعود لـ 100 عام، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين متنوعة إذ أن هناك علاقات ثقافية وسياحية وغيرها من المجالات.





قال جمال رائف، الكاتب الصحفى المتخصص فى الشؤون الخارجية، إن العلاقات بين مصر وبلجيكا تاريخية إذ تعود لـ 100 عام، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين متنوعة إذ أن هناك علاقات ثقافية وسياحية وغيرها من المجالات. وأضاف رائف خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى على التلفزيون المصرى، أنه بعد عام 2014 وضمن حراك الدولة المصرية للتواصل مع دول إفريقيا تم توطيد العلاقات المصرية البلجيكية الأمر الذى انعكس التبادل التجارى بين الدولتين، موضحا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1.5 مليار يورو. وأشار رائف إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالتواصل مع الشركات البلجيكية للتعاون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وحماية الشواطئ والصناعات الدفاعية.

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