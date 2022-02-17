عاجل.. السيسى يصل مقر انعقاد قمة الاتحادين الإفريقى والأوروبى

جدة - نرمين السيد - وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دى كرو، وذلك بحضور وفدى البلدين.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالرئيس السيسى فى أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركته فى القمة الإفريقية/ الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، وعلى صعيد العلاقات الثنائية.

وحرص "دى كرو" على الإشادة بما حققته مصر فى مجال التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركات البلجيكية على العمل فى مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.