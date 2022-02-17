توافد الزعماء المشاركين بقمة الاتحاد الأفريقى الأوروبى بحضور الرئيس السيسى

بدأ قبل قليل، توافد القادة والزعماء المشاركين في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأفريقي والأوروبي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجتمع قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأوروبي والإفريقي، يومي 17 و18 فبراير الجاري، في قمّة أوروبية إفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار إفريقية أوروبية طموحة وبحث التحديات العالمية الراهنة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو" بالعاصمة بروكسل، وذلك بحضور وفدى البلدين.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم معه في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

من جانبه، رحب الرئيس باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.