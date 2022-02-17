/679961/تأجيل-محاكمة-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-بقضبة-الآثار-الكبرى-لجلسة-5-مارس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بــ"الآثار الكبرى"، لجلسة 5 مارس .

دوت الخليج

قضية حسن راتب وعلاء حسانين

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية كلا من المستشار مصطفى رشاد عبد التواب، والمستشار محمد شريف صبرة، والمستشار عونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكان قبلها قد وجهت النيابة العامة تهم لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن “النائب السابق” علاء حسانين، بملايين الجنيهات، وذلك للتنقيب والبحث عن الآثار والاتجار فيها.

كما وجهت المحكمة للنائب السابق علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل محافظات الجمهورية والاتجار فيها وتهريبها للخارج. يذكر أن النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار. وتضمنت التحقيقات أن رجل الأعمال حسن راتب مول نائب الجن والمتهمين الآخرين ماديا فى عمليات التنقيب والبحث عن الآثار.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.