«اللي جي مفاجأة هتفرحكم».. الفنانة صابرين تشوق متابعيها بالعمل القادم

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دوت الخليج يرصد لكم تشويق الفنانة صابرين لجمهورها بالعمل الفني القادم لها وذلك خلال السطور القادمة.

الفنانة صابرين : العمل الجي هيفرحكم

شاركت الفنانة صابرين متابعيها بصورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وروجت لعملها الجديد القادم كما شوقت الجمهور، معلقة: “الخطوه القادمه ان شاء الله مفجأه هتفرحكوا جدا”.

نبذة عن حياة الفنانة صابرين

صابرين من مواليد يوم 4 أكتوبر 1967، تعتبر ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف. وقد نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، ولقد بدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها، درست في كلية الآداب قسم فلسفة، ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفي عام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية. وفي عام 2006 قررت العودة للعمل الفني وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرت من بعده بالعمل الفني.

وكانت صابرين متزوجة من رجل الأعمال «ياسر عبد اللطيف»، وأنجبا ابنهما «نور» لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب. بعد انفصالها بفترة تزوجت من «طارق صادق» وأنجبا يوسف، علي، عمر.

أأعمال صابرين الفنية

تعتبر الفنانة صابرين من الفنانات أصحاب التاريخ الحافل من الأعمال الفنية، ولها العديد من الأفلام والمسلسلات، ومن الأفلام: 1975: فيلم حب أحلى من الحب، 1976: فيلم ملك التاكسي، 1977: فيلم سونيا والمجنون والعديد من الأفلام الآخرى.

كما لها العديد من المسلسلات منها: 1982: مسلسل ليلة القبض على فاطمة، 1985: مسلسل يوميات نائب في الأرياف والعديد من المسلسلات الآخرى.