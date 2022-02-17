انتشال جثة صيدلي غرق في ترعة بقنا 

لقي طبيب صيدلي مصرعه اليوم الخميس ، إثر وقوع حادث سيارة ملاكى داخل ترعة بقرية الجزيرية التابعة ، لدائرة مركز ومدينة قنا . تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، أخطار من غرفة الإسعاف يفيد بورد بلاغ بسقوط سيارة ملاكى داخل ترعة الجزيرية وأسفل مجهول الهوية.

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وانتقلت قوة من الحماية المدينة ، وتبين أم الجثة لطبيب ، صيدلي ، سقط داخل ترعة أثناء قيادته سيارته الملاكى ، وتم نقله لمشرحة مستشفي قنا العام ، وجارى البحث عن ضحايا أخرين وأخطرت النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولي التحقيقات.

إخطارا من قوات الحماية المدنية

كما أمس تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغا من النجدة باشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق قنا_ نجع حمادي الصحراوي الغربي، بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.

حريق في سيارة ملاكي بسبب انفجار موتور السيارة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في سيارة ملاكي بسبب انفجار موتور السيارة، ما أدى إلى التهام النيران للسيارة بالكامل، وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا من السيطرة على الحريق دون وقوع ضحايا أو مصابين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.