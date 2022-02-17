مصدر يكشف لـ دوت الخليج حقيقة دخول تامر حسني في غيوبة

/679971/مصدر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-دخول-تامر-حسني-في-غيوبة

أثار الجدل منذ قليل خبر دخول الفنان تامر حسني في غيبوبة، والذي أثار فزع محبيه بشكل كبير، خاصةً أن تامر حسني يعتبر من أبرز نجوم الجيل وله شعبية كبيرة في كل الدول العربية، وكشف مصدر لـ دوت الخليج حقيقة دخول تامر حسني في غيوبة.

تامر حسني في غيبوبة

انتشرت بعض الأخبار غير المؤككدة حول تعرض الفنان تامر حسني لحادثة كبيرة، ودخل في غيبوبة بعدها، ولكن لم يؤكد هذا الخبر، وهو شائعة جديدة من الشائعات التي تتدوال حول النجوم الكبيرة والبارزة في عالم الفن.

ويعتبر هذا المنشور ما هو إلا إشاعة جديدة حول الفنان تامر حسني، وهو بخير لم يحدث له أي مكروه.

جليلة المغربية وتامر حسني

وفي سياق آخر، قد أكدت جليلة على أنها لازالت واقعة في غرام تامر حسني، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين: "أرجوكم أرحموني.. في تفاصيل أنا ما أقدر اتكلم عنها ولا أقدر أصرح عنها احترامًا للطرف الثاني لأني أنا لحد هالثانية بحبه وأموت عليه وهو نفس الشئ".

ليلة تتهم تامر حسني بأذيتها

وتابعت: "كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة هو، وهو عارف هذا الكلام والناس كلها عارفين.. أنا لا خرابة بيوت ولا جيا أفرق بينه وبين أولاده ولا مرأته وأسرته".

واردفت جليلة: "هو كان 4 سنين برا حياتي وركزت وقتهم في شغلي ومدخلتش حد حياتي لأنه من سابع المستحيلات وهو كان بيسأل من ورايا".

جليلة تطلب من الجمهور عدم مهاجمتها

واختتمت جليلة كلامها باكية: "هو عرفني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع ولا واطية، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني من هذا الكلام".

وهكذا دائمًا ما تعود جليلة لإدخال الشك والشوائب بعلاقة الفنان تامر حسني بزوجته بسمة بوسيل التي تكون من نفس أصول جليلة.

معلومات عن جليلة المغربية

ومن الجدير بالذكر أن جليلة مغنية من أصول مغربيةواسمها بالكامل هو جليلة حمليل، كما أنها تبلغ من العمر 35 عامًا، وقد ولدت الفنانة المغربية جليلة يوم 16 يوليو من العام 1985 في مدينة تطوان فى المغرب و تخرجت في جامعة تطوان.