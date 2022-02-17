وزير النقل يبحث مع السفير الأسباني بالقاهرة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها

1. استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط "القاهرة - الإسكندرية" و "أسيوط - نجع حمادي" ، و بنها / الزقازيق بورسعيد وخطة توريد عدد 7 قطارات تالجو

2. التباحث حول آخر المستجدات الخاصة لتحديث 23 قطارا للخط الاول واعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو

استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو

اكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل واكد الوزير على التطلع الى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر مشيرا الى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية

ثم استعرض الجانبان خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو التي سيتم توريدها من الشركة لهيئه السكك الحديديه والتي من المخطط ان يصل اول قطار منها خلال الفترة القادمة وطالب الوزير بتوريد كافه القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لإستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا ، ثم تطرقت المباحثات الى عدد من المشروعات المشتركة والتي سيتم تمويلها من الجانب الاسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو مثل مشروعي تطويرخطي السكك الحديدية ( قليوب /منوف/طنطا ) ، و(قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق ) واللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الاشارات وأعمال السكة على الخطين وكذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق) والذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنطمة الاشارات وأعمال السكة على الخط كما تم التطرق الى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

بعدها تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بقيام تحالف ميتسوبيشي وكاف الاسبانية لتحديث 23 قطارا للخط الاول واعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو وحيث تم توقيع عقد المشروع الاول ومذكرة تفاهم المشروع الثاني في نوفمبر 2021 على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021 حيث أكد الوزير على ضرورة الاسراع في انهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات لكي يتم البدء في تنفيذها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة عناصر مرفقي السكك الحديدية والمترو لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم و أكد السفير الاسباني على عظمة مايتحقق في قطاع النقل في مصر وأن وزارة النقل في مصر تنفذ مشروعات ضخمة وعملاقة وان الشركات الاسبانية تتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل