سفير مصر في رام الله يلتقي نائب رئيس حركة فتح

استقبل محمود العالول (أبو جهاد) نائب رئيس حركة فتح، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله، حيث استعرض العالول التطورات والتوترات التي شهدتها مدينة القدس خلال الأيام الماضية بسبب سياسات التهجير التي تُمارس ضد السكان الفلسطينيين، وتناول سياسات الصمود الفلسطيني في مختلف الأراضي الفلسطينية. كما ثمّن العالول الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وفي جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
من جانبه، صرّح السفير طايل في أعقاب اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالمنطقة العربية، مُعرباً عن القلق إزاء الممارسات التي تشهدها بعض المدن الفلسطينية لاسيما القدس، وأن مصر لن تألو جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته، سواءً من خلال العمل والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة التوترات الحالية، أو من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، أو الدفع لإعادة إحياء عملية السلام في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
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