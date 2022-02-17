صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الإسماعيلية يطلقان مهرجان ”صحتك أمانة .. أنت أقوى...

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان في التوعية بأضرار المخدرات ..وتخصيص مقر للصندوق بجامعة قناة السويس لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بخطورة المخدرات وحمايتهم من الإدمان

عقد سلسلة لقاءات تدريبية لرجال الدين بالمحافظة لبث رسائل توعوية عن أضرار المخدرات

"عمرو عثمان" يستعرض أنشطة الصندوق في البرامج الوقائية والعلاجية لأبناء محافظة الإسماعيلية

تنفيذ أنشطة توعوية بـ 70 مدرسة و33 مركز شباب للتوعية بأضرار المخدرات ..والكشف 18509 سائق مهني على الطرق السريعة

تحت رعاية السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أطلق الصندوق بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية مهرجان تحت عنوان " صحتك أمانة .. أنت أقوى من المخدرات " وذلك بقصر الثقافة بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتصدي للظاهرة لحماية شباب المحافظة من الوقوع في براثن الإدمان، كذلك تضمن المهرجان ندوة لتعريف القيادات والموظفين من أبناء المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وافتتح المهرجان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور وكلاء الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

واستعرض "عمرو عثمان" الأنشطة التي نفذها التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية على مدار العام الماضي ،حيث تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج "اختار حياتك" في 70 مدرسة ،كذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج في 33 مركز شباب ، كما خضع 7248موظف بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها للكشف عن تعاطى المخدرات ، بالإضافة الى الكشف على 228 سائق حافلات مدرسية وأن نسبة تعاطى سائقي المدارس بالمحافظة انخفضت لـ 0.5% ،وكذلك الكشف 18509 سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومن يثبت تعاطيه يتم احالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ، ،كذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمصطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن"16023" للعلاج من الإدمان . مجانا وفى سرية تامة

وأشاد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، في تنفيذ البرامج الوقائية داخل محافظة مع الاستمرارية في تكثيف هذه الأنشطة من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة .

ونقل عمرو عثمان تحيات السيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات والمهرجانات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية الشباب خطورة تعاطى المخدرة والتصدي لهذه الظاهرة كذلك أيضا توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.

ووجه" عثمان " الشكر للسيد المحافظ على دعمه المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة .

وفى نهاية اللقاء تم الخروج بعده توصيات أهما ،الإسراع في انشاء "بيت التطوع " بجامعة قناة السويس كمقر دائم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليكون منارة للوقاية وتوعية الطلاب بأضرار الإدمان بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة تعاطى المخدرات ، وإطلاق حملة " أوت دور" بكافة أنحاء المحافظة للتعريف بخدمات الصندوق والخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ، أيضا تم التوصية بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها ،وتنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان داخل جميع مدارس المراحل ، الإعدادية والثانوية " على مستوى المحافظة خلال الفصل الدراسى الثانى، وأيضا التوصية بانشاء وحدة للمشورة والبرامج الوقائية من الإدمان بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت رعاية السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، كذلك عقد سلسلة من اللقاءات التدريبية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي عن كيفية بث رسائل التوعية عن أضرار الإدمان وتعاطى المواد المخدرة .